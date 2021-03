Un uovo per Anita, l’iniziativa benefica

“Un Uovo per Anita”, è questa l’iniziativa che sta portando avanti Erika Galassi insieme all’associazione Giornalai di Cesena: lo scopo nobile è raccogliere fondi per Anita, sua figlia di 11 anni, affetta dalla nascita dalla sindrome di Pitt-Hopkins. L’obiettivo, attraverso la vendita di uova di Pasqua della dolciaria D’Alba, è trovare le risorse per poter sostenere le lezioni riabilitative volte al miglioramento delle difficoltà psicomotorie della bambina. Le etichette sono state stampate dalla ditta Luxor Print di Bellaria e della distribuzione delle uova si occupa Erika in prima persona, aiutata dai gestori del Bar Oro Bianco di Cesenatico.