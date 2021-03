Optimist e gli ambasciatori della vela di Romagna

Buoni anche i risultati degli altri atleti: 66 Edoardo Toledo, 71 Edoardo Titolo, 76 Beatrice Cavazza, 81 Matteo Ravaioli, 89 Andrea Teodorani, 123 Viola Barravecchia, 124 Luca Ferroni, 131 Ginevra Guiducci, 160 Riccardo Graziani

“Complimenti a tutti i ragazzi della Squadra Agonistica Optimist M-Pharma per il loro impegno” commenta la società. L’allenatore Nicola Bissi è soddisfatto di questa prima trasferta della squadra per affrontare i prossimi appuntamenti di selezione per la stagione 2021. Un ringraziamento speciale anche al secondo allenatore Gianluca Mazzocchi. Prossimo appuntamento per il Team Vela Cervia Cesenatico M-Pharma il trofeo A. Pini, regata a squadre in programma a Mandello del Lario (Co) dal 9 all’11 aprile.