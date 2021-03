Cesenatico approva l’intervento all’ex colonia Santa Monica

Nella delibera approvata è stato espresso anche il parere favorevole alla monetizzazione di 122.000 euro del parcheggio privato ad uso pubblico adiacente alla struttura.

La Santa Monica aveva avuto il permesso di costruire già nel 2005 con la modifica della destinazione d’uso da colonia ad albergo, ma gli accertamenti del caso avevano stabilito che le nuove opere costruite (addizionale di una parte di hotel, piscina e servizi) avevano violazioni urbanistiche ed edilizie. I lavori erano stati sospesi e rimasti fermi fino al 2011 con la regolarizzazione delle difformità e il progetto è rimasto fermo fino al recente passaggio di proprietà: dall’approvazione di ieri sera, entro 60 giorni verrà firmata la convenzione con il permesso di costruire in deroga.

“Ieri sera si è concluso un iter importante per Cesenatico, un percorso in cui siamo riusciti a mettere insieme le tessere di un mosaico importante: c’è l’investimento importante di un privato, e ringrazio la famiglia Ricci per il progetto, c’è il recupero di una zona centrale di Cesenatico, c’è una struttura funzionale ed esteticamente bella che sorgerà senza consumo ulteriore del suolo e con standard antisismici ed energetici di alto livello. Siamo felici che tutto si realizzerà rispondendo all’atto di indirizzo approvato nel 2018 che permette ai privati di fare impresa con seguendo le esigenze della collettività. L’edificio della colonia Santa Monica negli ultimi anni ha rappresentato un qualcosa a cui Cesenatico si era abituata ma che non poteva più andare avanti: l’abbandono di una struttura in una posizione del genere non è ammissibile”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.