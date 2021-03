Nasce Rotta di Collo, la camicia con mascherina

Come nasce l’idea di creare la linea “Rotta di Collo”?

“La scorsa estate, in un momento di timida ripresa della normalità, nel corso di un incontro di programmazione, abbiamo dato voce ai tanti progetti che avevamo in mente, sembrava proprio che procedessimo… a rotta di collo. Poi l’idea si è concretizzata: creare una bella camicia da uomo sartoriale con la mascherina sempre a disposizione, dove? Proprio dietro al collo della stessa, in completa nuance e facilmente estraibile, impossibile da dimenticare. Detto fatto è nato il brevetto e noi siamo state incaricate di occuparci dell’idea, della realizzazione del prodotto e della sua commercializzazione. In autunno, vista la curva pandemica, abbiamo messo velocemente in moto la parte produttiva. E’ stato impegnativo, per una piccola impresa come la nostra è stata realmente un’impresa! La scelta dei materiali, alcune camicie sono in puro cotone, altre sono bio e in fibra naturale, l’abbattimento dell’utilizzo al minimo di plastiche, la numerazione di ognuna, insomma tutto questo si è andato via via realizzando, grazie alla formula, ormai entrata nella nostra quotidianità, del web. Abbiamo così ridotto al minimo gli incontri in presenza e creato un prodotto di qualità che è stato poi pubblicizzato sui social attraverso la creazione di un sito specifico per la linea. Si è puntato tutto sulla cultura del “saper fare”, quella cultura italiana e artigiana che esce prepotentemente dalle esperienze passate e dalla voglia di guardare al futuro, che sfida i tempi, quella del 98% delle piccole e micro imprese che caratterizzano il comparto produttivo italiano”.

“Noi siamo le mani che hanno reso possibile la concretizzazione di un’idea. – conclude Lorena Fantozzi – Se poi la mascherina non dovesse più servire, e noi ce lo auguriamo tutti, rimarrà sempre il piacere di possedere una bella camicia di qualità che rispetta l’ambiente!”.

Per info visita il sito.

Alma Perego