Arrestato il pusher “marinaio”. In casa droga per un valore di 7.600 euro

Tunisino, 47 anni, di professione marinaio, con moglie e figli e l’hobby della corsa. E proprio il footing l’ha tradito.

Nella serata di domenica 28 marzo i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Cesenatico hanno arrestato per detenzione di droga ai fini dello spaccio il 47enne, mentre a San Mauro Mare in tenuta sportiva si stava allenando. I carabinieri – in abiti civili – durante un servizio di controllo del territorio si sono insospettiti perchè l’uomo mentre correva in direzione Bellaria, continuava a guardarsi alle spalle, con il sospetto che qualcuno lo seguisse.

A quel punto i militari lo hanno fermato e lo hanno sottoposto a una perquisizione personale. Il tunisino aveva nella tasca del giubbotto 5 dosi di hashish per un totale di 20 grammi e 6 dosi di cocaina per un totale di 5,16 grammi, nascoste in un barattolo che inizialmente conteneva gomme da masticare.

Il quantitativo di droga, non essendo per uso personale, ha portato i carabinieri a disporre la perquisizione domiciliare nell’abitazione a San Mauro Maro del 47enne. In diversi ambienti della casa i militari hanno rinvenuto: 10 panetti di hashish ognuno da 100 grammi destinati alla suddivisione in dosi, 4 grammi di hashish in dosi, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento dello stupefacente, 14 grammi di mannite, utilizzata per il taglio della cocaina e 250 euro in contanti, probabile provento dello spaccio.