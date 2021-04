Scuola di viale Torino: cosa sta succedendo?

Così all’ultimo consiglio comunale, il Movimento 5 Stelle attraverso una question time ha chiesto al sindaco di relazionare e informare gli amministratori di quello che sta accadendo: “La risposta del sindaco è stata che per ora non può approfondire la questione perchè sono in corso verifiche dal punto di vista tecnico e legale – continuano i pentastellati – Il primo cittadino ha aggiunto che sono stati riscontrati ritardi nel corso dei lavori e che questi sono oggetto di confronto tra la direzione lavori, il responsabile unico del procedimento e i legali del Comune. Infine non ha escluso la rescissione del contratto”.

Ma non è finita qua, infatti “siamo poi venuti a conoscenza di nuove informazioni, ovvero che il cantiere dove sorgerà la nuova scuola elementare di viale Torino resterà fermo per più di tre mesi e che la ditta appaltatrice dei lavori ha notificato al Comune una citazione in tribunale a Forlì con udienza i primi di luglio, con cui si chiede lo scioglimento del contratto per gravi inadempienze e il riconoscimento dei lavori sinora eseguiti e i danni subiti, per un importo di 1 milione e 770mila euro, contestando di non aver ricevuto un progetto strutturale eseguibile. Per quale motivo il sindaco Gozzoli ha omesso che c’è stata una citazione in giudizio?”, si chiedono i pentastellati.