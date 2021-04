Nuova illuminazione per Cesenatico: investimento da 270mila euro

Ancora più luce, ancora nuova luce: la Giunta Comunale ha approvato tre delibere per l’illuminazione degli attraversamenti ciclo-pedonali, l’efficientamento energetico e la realizzazione di illuminazione ex-novo. Un progetto da € 270.000,00 che va ad toccare diverse aree di intervento, studiate e calibrate, per rendere Cesenatico una città sempre più luminosa e sostenibile. Le direttrici su cui cominceranno i lavori tra l’estate e l’autunno 2021 sono tre e hanno come obiettivi il miglioramento estetico della città e la sicurezza dei cittadini, sempre con l’idea di rendere la pubblica illuminazione sostenibile dal punto di vista dei consumi.

Efficientamento energetico.

Questa area di intervento, il progetto ha un importo di € 130.000,00, si occuperà di migliorare l’illuminazione di alcune aree strategiche della città. Sono luoghi, dunque, in cui sono già presenti punti luce ma si ritiene necessario un lavoro per rendere più capillare e corposa l’illuminazione. Questo specifico intervento può usufruire di un contributo del Ministero dell’Interno che ha riconosciuto al Comune di Cesenatico l’intera somma a conferma della bontà e dell’utilità dell’intervento e anche del lavoro prezioso svolto nel dialogo costante con le istituzioni. Le zone su cui si andrà a lavorare sono il Lungomare Carducci, Via Anita Garibaldi, il Lungomare di Ponente, Via Grazia Deledda, Via Salvatore Quasimodo, Via Italo Svevo e Piazza Comandini. In particolare su Viale Carducci, sul Lungomare di Ponente e Su Via Anita Garibaldi verranno installati pali artistici a due bracci, come già fatto nell’estate del 2020.

Realizzazione di illuminazione ex novo.

Questo secondo intervento, con il progetto che si attesta su € 120.000,00, riguarda invece l’installazione di pubblica illuminazione ex novo, ovvero in aree di Cesenatico e delle frazioni in cui al momento non è presente. Si tratterà nello specifico di un tratto di Via Settembrini, una traversa di Via Campone Sala, una traversa di Via Cannuceto, del completamento dell’illuminazione su Via Pavirana, e dell’illuminazione della pista ciclabile di Via Don Minzoni.