Per l’Europa l’Emilia-Romagna è ancora “rosso scuro”

Per altro, lo screening periodico dell’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo, nella sua mappa del rischio aggiornata, ha addirittura inserito l’Emilia-Romagna tra le Regioni in “rosso scuro”, ovvero quelle dove l’incidenza dei casi, negli ultimi 14 giorni analizzati, è superiore ai 500 casi ogni 100 mila abitanti. Insomma, i dati collocano la nostra regione tra i territori a più alto rischio pandemico e questo – al di là delle disposizioni nazionali – rallenterà inevitabilmente la fase della ripartenza.

Con la campagna vaccinale che da noi prosegue tutto sommato a buoni ritmi (si va verso il milione di dosi somministrate) la situazione sembra tuttavia in confortante miglioramento, anche se una parte di istituzioni sanitarie si è detta “molto preoccupata” per il ritorno in classe, dopo Pasqua, di milioni di studenti.