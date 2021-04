Per uccidere le processionarie scatena l’incendio FOTO

In relazione all’aumento degli indici di innesco e di propagazione del fuoco a causa delle scarse piogge e dello stato della vegetazione, molto secca, l’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile ha attivato su tutto il territorio regionale, la fase di attenzione per gli incendi boschivi, che durerà fino a domenica 11 aprile 2021, fatte salve successive proroghe.

Il Gruppo Carabinieri Forestale di Forlì-Cesena invita alla massima attenzione e prudenza, con particolare riguardo agli abbruciamenti controllati, disciplinati sia per la prevenzione incendi sia per la qualità dell’aria. Si ricorda in particolare di dare preventiva comunicazione al numero verde (800841051) dei Vigili del Fuoco, di procedere in assenza di vento e solo in mattinata, assicurando in ogni caso l’avvenuto spegnimento dell’abbruciamento entro le ore 11.00.