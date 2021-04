A Porto Corsini le crociere di Venezia? Il turismo romagnolo incrocia le dita…

Per il turismo romagnolo potrebbe diventare una formidabile opportunità. Dopo lo stop di Venezia alle grandi navi da crociera (il Consiglio dei Ministri ha approvato la richiesta del titolare del Mibac Dario Franceschini) Ravenna avanza, infatti, la sua candidatura per assorbire una parte consistente dei flussi che non potranno giungere direttamente nella città lagunare.

Un auto-endorsement particolarmente credibile visto che, a Porto Corsini, è in dirittura di arrivo la pubblicazione del bando di gara per la costruzione del nuovo terminal crociere che verrà realizzato con la formula del project financing (alla consolle potrebbe esserci il colosso Royal Caribbean).

Dunque, Ravenna potrebbe diventare uno scalo di inizio/fine crociera (con tutto ciò che questo può comportare in termini di opportunità per il territorio), in collaborazione con l’Aeroporto di Bologna e con quelli di Rimini e Forlì.