Dante Arfelli, la replica: “Scelta strategica”

“Fatte le dovute verifiche abbiamo appurato come due cantieri di questo tipo non fossero compatibili: spiegato per i non addetti ai lavori, ci saremmo trovati a fare interventi e poi a disfarli per intervenire di nuovo. Insieme ai tecnici del Comune e ai Dirigenti abbiamo dunque ritenuto prioritario intervenire sugli adeguamenti sismici e strutturali di una scuola piuttosto che sull’efficientamento energetico. In questo senso stiamo lavorando e nei mesi scorsi è arrivato anche il decreto ministeriale con l’assegnazione di un contributo da 48mila euro per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa a interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastico. Abbiamo ottenuto il totale richiesto per la scuola “Dante Arfelli” e questo ci permetterà di mettere a punto un progetto adeguato a un intervento così importante. La scelta di questa Amministrazione è stata dunque quella di dare priorità all’adeguamento sismico e strutturale della scuola “Dante Arfelli” e solo in un secondo momento dedicarsi all’efficientamento energetico. Non si tratta dunque di contributi persi, ma di scelte strategiche operate con buon senso, studio, lavoro e pensando sempre alla collettività».