Spettacolare incidente nel parcheggio del Romagna Center

Non è come lo scontro fra due barche in mezzo al mare, ma anche per l’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, attorno alle 17, nel parcheggio semi-deserto del Romagna Center, ci vuole davvero una bella dose di fatalità (e di disattenzione).

In quell’ampio spiazzo – lato nord – davanti alle attività quasi tutte chiuse, un camioncino bianco ed un’auto grigia sono entrate in collisione.