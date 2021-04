La (finta) stretta di Pasqua, alla fine, non cambia nulla

Si può andare al parco, ma non per “attività stanziali” (tintarella, pic-nic…). Si può però fare una passeggiata per prendere una boccata d’aria: ma bisogna scegliere un’area vicino a casa. Stesso discorso per la spiaggia. Non ci si può stendere per prendere il sole, ma le passeggiate – che si configurano come attività motoria – non sono vietate.

A Pasqua e a Pasquetta le famiglie si possono riunire. I nipoti possono andare dai nonni e ricevere le uova pasquali, ma bisogna essere in pochi. Ogni famiglia può ricevere la visita di due persone, più i figli sotto i 14 anni. In casa, tra persone non conviventi, la raccomandazione è usare sempre la mascherina.

Azzardiamo, è l’aperitivo si può fare? Sì, pure quello non è proibito. Per i bar, l’asporto è consentito fino alle 18 (si tratta degli esercizi con il codice Ateco 56.3), mentre gli esercizi di vicinato non possono vendere alcol dalle 18 alle 6 del giorno successivo. I ristoranti possono fare asporto fino alle 22, mentre la consegna a domicilio è sempre permessa.