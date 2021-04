La strana Pasqua di Cesenatico – il VIDEO

E invece no. Nella mattinata le strade di Cesenatico sono sembrate quelle di un martedì qualsiasi. Qualcuno passeggiava per il porto pochi altri in bici, ma nulla più. Da un lato va rilevato che i cittadini hanno rispettato i dettami del governo che ancora impongono le restrizioni. Ma dall’altro fare un bilancio è doveroso. Infatti la situazione economica e sociale non ha ancora una prospettiva chiara di sblocco. Non di ritorno alla normalità, ma di come convivere o di come poter affrontare la situazione creata dal virus anche fuori dagli ospedali. Al momento le carte in tavola sono ancora quelle colorate in cui il ritornello è quello di chiusure più o meno logiche. Certo ogni tanto spunta qualche guizzo di vita come l’annuncio della notte rosa, che però più che fiducia, fa un effetto placebo.