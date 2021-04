Riaprono le scuole ma l’ultima parola sarà sempre dei governatori

Mercoledì prossimo si torna a scuola, almeno fino alla prima media. Sarà così in tutta Italia, anche nelle zone rosse (in quelle arancioni si torna in presenza fino alla terza media).

Una bella notizia per il mondo studentesco, ma non è detto che sarà sempre e dovunque così. Si era detto che nelle zone rosse non ci sarebbero stati margini di discrezionalità per i governatori che, anche nelle situazioni più critiche, non avrebbero più potuto zittire la campanella. E, invece, la versione definitiva del decreto anti Covid introduce un’eccezione che, a conti fatti, concede ai presidenti di regione la possibilità di fermare la scuola nei casi di forte recrudescenza dei contagi nella popolazione studentesca.

“I provvedimenti di deroga – si legge nel decreto – sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio”. Insomma, non basterà un paio di casi per chiudere gli istituti scolastici ma, poiché la norma non contiene riferimenti precisi, è chiaro che tutto tornerà nella discrezionalità dei governatori e di quelle autorità sanitarie che, quasi sempre, in caso di focolai, si pronunciano sempre per la chiusura.