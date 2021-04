A spasso col coltello a serramanico: denunciato operaio

Se ne andava a spasso con un coltello a serramanico lungo via dei Pini e, quando i carabinieri l’hanno fermato, lui non è stato in grado di fornire giustificazioni plausibili sul perché avesse in tasca quella lama.

Così un 30enne operaio di Cesenatico è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per il reato di “porto di armi od oggetti atti ad offendere”. L’uomo fino a ieri risultava incensurato, ora rischia una condanna. Il coltello – di tipo a serramanico – aveva una lunghezza complessiva di 7,5 centimetri.