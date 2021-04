Bollettino Covid e report scuole: in Regione i casi dimezzano

Il Report settimanale sull’andamento dell’epidemia in regione contiene anche i dati di contagio in ambito scolastico. In particolare, i dati sono relativi a tutti i contagi che, sul territorio regionale, hanno interessato, a partire dal 14 settembre 2020, inizio delle scuole, fino al 4 aprile 2021, rispettivamente studenti/alunni e docenti/operatori scolastici di servizi educativi 0-3 anni, scuole per l’infanzia, scuole primarie di I grado, scuole secondarie di I e II grado. Infine, una tabella fotografa la situazione contagi in ambito scolastico nel periodo 22 marzo-4 aprile 2021, nel quale si sono registrati 1.703 nuovi casi fra bambini e studenti/alunni dai servizi 0-3 anni alle superiori e 141 nuovi casi fra docenti e personale scolastico.

Si registrano 38 nuovi decessi: 2 in provincia di Piacenza; 5 nel parmense; 4 nella provincia di Reggio Emilia; 5 nella provincia di Modena; 5 nella provincia di Bologna; 5 nella provincia di Ferrara; 6 in provincia di Ravenna; 5 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 87 anni, e 4 uomini, rispettivamente di 69, 76, 79 e 88 anni). Nessun decesso nella provincia di Rimini.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 367 (+1 rispetto a ieri), così distribuiti: 9 a Piacenza, 32 a Parma, 33 a Reggio Emilia, 65 a Modena, 101 a Bologna, 20 a Imola, 41 a Ferrara, 18 a Ravenna (-1), 12 a Forlì (+1), 6 a Cesena (invariato) e 30 a Rimini (+1).

Le persone complessivamente guarite salgono a 262.117 (2.066 in aumento rispetto a ieri).

