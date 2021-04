Malato di Covid andava al bar ogni giorno: denunciato

Malgrado gli fosse stato diagnosticato il Covid, con serafico menefreghismo, si recava ogni tanto al bar per bere qualche bicchierino. E’ stato così denunciato un 51enne residente a Roncofreddo che, in quello stesso centro, era solito uscire di casa per andare a consumare alcolici.

A mettere i carabinieri sulle sue tracce alcuni residenti della zona che, ben sapendo della sua condizione sanitaria, non capivano per quale ragione l’uomo, di tanto in tanto, uscisse di casa.