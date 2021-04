Piano asfalti 2021: partono i lavori in via del Porto

Sono cominciati in via del Porto, i lavori per il Piano asfalti 2021. I mezzi della ditta Coromano srl di Bertinoro sono in funzione e stanno intervenendo a fianco delle nuove banchine del porto con una zona che alla fine dell’asfaltatura cambierà completamente volto. Presto i mezzi si sposteranno su via Fiorentini che era stata scelta come punto di partenza: in questo momento la sede stradale è però occupata da un cantiere edile e in accordo con i privati si è scelto di far terminare i lavori, nel brevissimo periodo, e appena conclusa via del Porto trasferirsi lì.

Il Piano investimenti 2021 porta con sé un investimento da 1 milione di euro e le diverse aree in cui si è deciso di intervenire sono la sintesi delle conoscenze acquisite con la manutenzione ordinaria, delle segnalazioni dei cittadini all’URP e del lavoro dei Comitati di Zona e del Comando della Polizia Locale. I lavori consisteranno nel rifacimento del manto stradale di alcuni tratti, la manutenzione dei marciapiedi sia in conglomerato bituminoso sia in porfido e sia in betonelle autobloccanti. La ditta specializzata interverrà in totale su 59.801 mq di strade e 2945 mq di marciapiedi, una quantità di superficie senza precedenti.