A Cesenatico 279 casi, il virus finalmente rallenta

Dopo tante settimane di dati sconfortanti, finalmente la curva pandemica anche a Cesenatico evidenzia un primo marcato rallentamento.

Al netto del saldo settimanale guariti-contagiati, per la prima volta dopo tanto tempo, i casi di Covid in città scendono sotto la soglia dei 300.

Siamo, per la precisione, a quota 279, un numero ancora alto, ma finalmente in regressione rispetto all’ultimo aggiornamento del 29 marzo, quando i contagiati erano ben 350.

Delle 279 persone positive, 270 si trovano in isolamento domiciliare mentre sono nove i ricoverati (per fortuna non in terapia intensiva).

Dall’inizio della pandemia nella sola Cesenatico si sono registrati 2182 casi di Covid19 con 1876 guariti e 27 decessi di cui tre nell’ultima settimana.