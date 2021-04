Negozi aperti dal 13 aprile: ecco perché si può sperare

In Emilia Romagna, in particolare, il numero dei contagi è in flessione da un paio di settimane, anche se nella nostra provincia un calo vistoso della curva pandemica si è riscontrato solo questa settimana. In ogni caso, poiché si ragiona su scala regionale, dopo Paquetta in Emilia Romagna si è scesi per la prima volta sotto la soglia critica di 250.

Il dato, ovviamente, va consolidato nei prossimi giorni, ma se non ci saranno inversioni nel trend, anche per noi si annuncia un passaggio dalla fascia rossa a quella arancione a partire dalla prossima settimana. Unica incognita la situazione delle terapie intensive con i posti letto occupati ancora al 48% ma, dopo i violenti scontri di ieri a Roma, è probabile che il Governo allenti un po’ le misure per evitare un’escalation dei disordini.