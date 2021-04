Scuola viale Torino: il Comune prosegue i lavori con la seconda ditta classificata

“La ditta Socim sostiene infatti che il progetto sarebbe infattibile, senza alcuna prova; lo Studio Iotti e Pavarani di Reggio Emilia sta valutando se ricorrere a vie legali per difendere la propria immagine e la piena regolarità e validità del proprio lavoro, non inficiato dalle modifiche (per quanto minime e non essenziali), cui l’amministrazione ha valutato comunque di procedere a seguito degli approfondimenti geologici resi possibili dopo l’abbattimento degli edifici precedentemente esistenti – continua il primo cittadino – Per continuare spediti verso la conclusione dei lavori, sino ad oggi ostacolata da Socim, come amministrazione comunale procederemo dunque, a norma di legge, all’interpello della seconda ditta classificata nella gara d’appalto per fare in modo che i lavori riprendano nel più breve tempo possibile. Per concludere, la chiusura del cantiere è stato un atto dovuto, per evitare – dopo la sospensione delle lavorazioni – una qualunque un’alterazione dei luoghi, anche in considerazione del comportamento per certi versi ambiguo dell’impresa. Come amministrazione comunale siamo abituati a comunicare tramite i provvedimenti che prendiamo ma abbiamo ritenuto doveroso inviare questa nota che chiarisce la posizione dell’Ente. Allo stesso modo preciso che la ditta Socim sarà chiamata dall’amministrazione a risponderne in tutte le sedi competenti, nessuna esclusa, anche per il danno all’immagine che ha tentato di arrecare a questo Comune; come pure sarà chiamata a rispondere dei danni cagionati alla collettività ritardando l’esecuzione di un’opera importante come lo è una scuola. Nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti puntuali sulla vicenda che mai avremmo voluto dover affrontare ma che siamo chiamati a risolvere in tempi celeri”.