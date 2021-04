Basket, Unieuro si gode la pole della regular season

“È un primato che riempie di orgoglio la Società, i giocatori e tutto lo staff tecnico” – dice il Presidente Giancarlo Nicosanti – “Il rammarico, purtroppo, è quello di non avere potuto condividere questo cammino con i nostri tifosi presenti fisicamente all’Unieuro Arena: sarebbe stato ancora più bello. Quello che abbiamo fatto fino ad ora, ci deve servire come trampolino di lancio per la seconda fase e per i playoff partendo dalle certezze costruite in questi mesi, ed imparando dai pochi errori commessi. A maggio e giugno si deciderà il campionato, quindi dovremo essere pronti e concentrati partendo dalla fiducia e dall’orgoglio che questo traguardo ci dà“.

In attesa della prossima gara, che chiuderà definitivamente la regular season, la famiglia biancorossa sorride, gioisce e si gode questo importante e storico primato.