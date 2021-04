Degrado all’ex Bar Gelo LE FOTO

Molti ricorderanno le abbondanti porzioni del Bar Gelo. Lo storico chiosco colorato che si trova in via Magrini è chiuso da molti anni e i segni del tempo si notano tutti. La facciata, per quanto affascinante mostra un cornicione con la vernice scrostata. Ma è la parte che non è proprio in vista a preoccupare una cittadina che fa una segnalazione al fine di rendere nota una situazione che merita di essere cambiata.

“I proprietari – si legge – non fanno nulla per il decoro dell’area né per la sua sicurezza. Non potano neanche gli alberi dentro la proprietà”. Poi il racconto prosegue con la segnalazione di bivacchi notturni in estate.