Disturbi dell’apprendimento, incontro online

Le tematiche proposte sono frutto dell’analisi della situazione emergenziale in cui ci troviamo, per cui il Comune insieme alla Cooperativa La vela ha ritenuto utile organizzare un confronto tra gli esperti e le famiglie per affrontare alcuni problemi legati ai possibili disagi causati dalla pandemia in atto e al suo impatto sul tessuto sociale. Il primo incontro ha come obiettivo quello di approfondire la tematica dei Disturbi dell’Apprendimento: quali sono e quali indicatori è importante osservare come campanelli d’allarme. Si parlerà anche di metodo di studio, di alcune indicazioni pratiche che possano aiutare i ragazzi, soprattutto in questo periodo caratterizzato dalla didattica a distanza.

Nel secondo invece si approfondiscono invece come gli effetti psicologici di questa pandemia si stanno facendo sentire sempre di più in particolar modo tra i più piccoli e i giovani definiti i grandi dimenticati nella gestione dell’emergenza sanitaria. L’incontro ha l’obiettivo di fornire degli strumenti per riconoscere tale sindrome e gli strumenti per contrastarla.

Le parole dell’Assessore Gaia Morara: «L’ auspicio, e ciò che ha portato alla creazione di questo progetto, è che momenti di condivisione come questi possano essere un valido supporto per genitori, insegnanti e familiari nell’ affrontare problematiche così tangibili in questo momento storico. Ci siamo trovati di fronte e ci troviamo ancora davanti a sfide imprevedibili per cui abbiamo tutto da gestire non avendo esempi pregressi», le parole dell’Assessore Gaia Morara.