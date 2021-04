Due slip e una tuta. E in città riaprono i negozi di abbigliamento

La boutique aperta – che in zona rossa lavora esclusivamente con la clientela fidelizzata del posto – offre infatti al commerciante tante opportunità per vendere, oltre alle mutande, anche i capi del nuovo campionario. Ed i controlli delle forze dell’ordine – lamentano – possono poco o nulla visto che la sanzione scatta solo in presenza di flagranza di reato.

Il legislatore, tuttavia, non è stato così sprovveduto e, per evitare questo genere di trucchi, ha imposto una condizione rigorosa: tutta la merce che non può essere venduta deve essere “bandellata”, ovvero attentamente incellophanata nello scotch che separa gli scaffali di vendita da quelli interdetti. Questa norma viene rispettata? C’è chi dice sì e c’è chi dice no. Ma non tocca a Living vigilare…