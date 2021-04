Parcheggi gratis un mese in più, ecco quali

Parcheggi gratis un mese in più. La Giunta Comunale ha deliberato, come lo scorso anno, di prorogare l’inizio della sosta a pagamento nelle aree vicino ai bagni al mare visto il perdurare dell’emergenza sanitaria. Il regolamento comunale, infatti, prevede l’istituzione della sosta regolamentata nelle zone attigue al mare del territorio, – Giardini al Mare, lungomare Valverde-Villamarina -, a partire dal 1° maggio di ogni anno. La Giunta ha deciso di prevedere che la sosta estiva non decorra più dal 1° maggio ma dal 1° giugno con il provvedimento valido esclusivamente per la stagione 2021. La società che gestisce la sosta regolamentata, ATR, provvederà all’adeguamento dei parcometri e alla predisposizione della necessaria segnaletica.