8 anni fa se ne andava Mr Quando Quando Quando

Se ci fosse una hall of fame a Cesenatico non potrebbe mancare lui: Mr Quando Quando Quando. Emilio Pericoli se ne è andato il 9 aprile del 2013 all’età di 85 anni. A detta degli esperti è ancora una delle icona di quell’Italia che si è distinta sui palchi anche oltreoceano: negli Stati Uniti. Il brano Quando Quando Quando che ha cantato a Sanremo è una delle canzoni senza tempo entrata a tutti gli effetti negli evergreen intercontinentali. Forse non tutti sanno che Emilio Pericoli ha vinto anche un Festival di San Remo. Correva l’anno 1963 quando la coppia Pericoli-Renis si è aggiudicata la palma del prestigioso e arci noto festival della canzone italiana. Il brano era Uno per tutte.