Bonaccini lascia la presidenza della Conferenza Stato-Regioni

“Avevo chiesto – ha aggiunto ancora Bonaccini – che questo cambio si producesse però con un accordo unitario, per non aprire nell’emergenza una divisione tra noi e un indebolimento nel confronto col Governo nel momento in cui siamo chiamati a contrastare la pandemia e i suoi effetti drammatici sulla vita dei cittadini. Mi pare che questa sera si siano raggiunte queste condizioni e che nella giornata di domani (oggi, ndr) si potrà procedere, quindi in tempi rapidissimi e in modo davvero unitario come avevo auspicato. Quando guidi un’associazione per tanto tempo, soprattutto attraversando momenti molto difficili, hai il dovere di preservare l’integrità e al tempo stesso di favorirne l’evoluzione. Per parte mia penso che gli incarichi si ricoprano protempore e nell’interesse anche di chi la pensa diversamente da te. Spero di averlo dimostrato in questi anni e spero di poterlo dimostrare ora sostenendo lealmente chi prenderà il mio posto”.

Insomma toni felpati che non cambiano, però, la sostanza dell’avvicendamento: Bonaccini – dopo quasi sei anni – lascia l’incarico per la scarsa sintonia con il Governo Draghi col quale, in questi mesi, seppur in maniera molto elegante, aveva battibeccato in diverse occasioni.