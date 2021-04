“Comunichiamo c’è e funziona. Ecco le prove”

Il filo diretto tra i cittadini e il Comune di Cesenatico corre anche a portata di app: è “Comuni-chiamo”, lo strumento che ormai è diventato una certezza per segnalare i problemi riscontrati in città. Da novità è passata a essere una buona abitudine. Dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 sono state 358 le segnalazioni arrivate tramite app, una media di 4 segnalazioni al giorno, e l’89% sono state tramite app. Un utilizzo che supera di gran lunga quello delle mail, delle telefonate e degli appuntamenti allo sportello dell’URP. Un nuovo modo di tenersi in contatto, agile e veloce per entrambe le parti, vicino alle esigenze e al modo di vivere dei più giovani ma facile e intuitivo per tutte le generazioni. Avere sul proprio smartphone la possibilità di comunicare in modo costruttivo i problemi della città è anche un piccolo esperimento di cittadinanza attiva, la possibilità per tutti di dare il proprio contributo.

Su 358 segnalazioni ricevute dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 ben l’89% sono arrivate tramite Comuni-Chiamo. Del numero totale l’84% sono state quelle risolte positivamente, mentre il 16% è ancora in fase di gestione. I processi legati alle segnalazioni pervenute nei mesi di gennaio e febbraio son concluse, da ultimare rimane una parte relativa al mese di marzo appena trascorso. In media sono stati 14 i giorni impiegati per risolvere positivamente le segnalazioni arrivate via web. Nella divisione mensile 122 son state le segnalazioni arrivate nel mese di gennaio, 98 nel mese di febbraio e 138 nel mese di marzo.