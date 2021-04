“Gente della notte”, Nrg di Cesenatico lancia l’appello

“La discoteca Energy – ricorda Frantz -, locale invernale, ha regalato ai nostri nottambuli l’ultima notte venerdì 16 febbraio 2020 (era la festa di Carnevale in machera). Di lì a poco sono arrivate le restrizioni. Vorrei semplicemente essere vicino a tutti i lavoratori del divertimento e dello spettacolo e chiedere alla politica che, in piena sicurezza, quando le condizioni lo permetteranno non ci si dimentichi di noi.

Per questo, sarò fisicamente in discoteca a condurre, in diretta facebook, “Gente della Notte” (a questo link) insieme al mio amico Mirko Casadei, ambasciatore di Romagna nel mondo, portando l’esperienza del mio talkshow su Radio Centrale che da oltre un anno tratta il tema pandemia. Avrò insieme a me ospiti del mondo della medicina, virologia e della politica che sono stati un po’ i miei compagni di viaggio dell’ultimo anno di palinsesto radiofonico, opportunamente rimodulato verso l’informazione anche di tipo sanitario ed epidemiologico.