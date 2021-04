Us Renato Serra, a Napoli chiusura col botto?

L’unico problema è quello di Veronica Mauri che, alle prese ancora con qualche fastidio al ginocchio, gareggerà alla trave e al corpo libero, ma non al volteggio (la sua specialità). Al suo posto si cimenterà la baby Carolina Carlucci con Giada Maraldi alle parallele ed Alice Linguerri, Chiara Barzasi ed Elisa Agosti impegnate sui quattro attrezzi.

“Un po’ di stanchezza c’è – prosegue Meldoli – perché il campionato si svolge nell’arco di poche settimane e dunque, sia sul piano fisico che mentale, le ragazze sono un po’ provate. Ma questo vale per tutte, non solo per le nostre ginnaste. In ogni caso, è stata un’annata molto positiva tant’è che, con il punteggio di Siena, ad esempio, avremmo detto la nostra anche in serie A2. Un bel segnale in vista della prossima stagione…”.