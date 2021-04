Nuove leve della Fausto Coppi in pista

Queste le parole di Maurizio Pedrelli, responsabile del settore giovanile della Fausto Coppi:

«Siamo felici che cominci questa stagione per i nostro esordienti perché è un ritorno alla normalità per i ragazzi e anche il modo di mettere a frutto questi mesi di allenamenti. A Vignola saranno presenti tutti i 15 membri della squadra e ho sentito al telefono i direttori sportivi per un in bocca al lupo: sono tutti entusiasti di questo nuovo inizio. Stiamo ricevendo tanti inviti per le gare in tutta Italia, questo ci inorgoglisce e valuteremo se ci saranno le condizioni per partecipare. Speriamo che sia un nuovo inizio e che presto ricomincino anche i Giovanissimi».

La squadra è pronta e può contare su 15 componenti, 8 del primo anno (nati nel 2008) e 7 del secondo anno (nati nel 2007).