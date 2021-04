Scuole superiori, l’Emilia Romagna sceglie la strada della prudenza

Sulla scuola l’Emilia Romagna sceglie la strada della prudenza. Con la zona arancione, infatti, il Dpcm consente l’apertura in presenza per le classi superiori in un range compreso tra il 50 ed il 75%. Ebbene, da Palazzo Albornoz l’orientamento – anche alla luce di una situazione pandemica non ancora rassicurante – è quello di applicare la soglia minima del 50%, dunque con una didattica in presenza a metà.