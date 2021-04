Barista multato reagisce con minacce: arrestato per resistenza

La zona arancione darà un po’ di ossigeno ai negozianti (che pure, da domani, potranno lavorare solo con la clientela del posto), ma non cambia di una virgola la situazione di baristi e ristoratori che, dopo tante settimane di fatturati drasticamente ridotti, cominciano a perdere la pazienza.

Dalla vicina Ravenna arriva un caso singolare, quello di un barista 48enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo che la Polizia Locale, venerdì scorso, era intervenuta per sanzionarlo per violazione delle normative anti-Covid. La reazione gli è costata molto cara visto che l’uomo è stato processato per direttissima e condannato a 4 mesi e 20 giorni di carcere (pena sospesa).

L’uomo, lo scorso 9 aprile, all’orario canonico dell’aperitivo, aveva iniziato a servire qualche Spritz. Una scena che non è passata inosservata, tanto che alcuni cittadini hanno allertato la Polizia Locale dicendosi disturbati dai continui assembramenti che si verificavano in quel bar di via Panfilia. Gli assembramenti sono stati ripresi dalle bodycam in dotazione agli agenti delle Forze dell’Ordine, che hanno immortalato anche gli insulti e le minacce ricevute dal barista.