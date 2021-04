Bollettino Covid: nel Cesenate 60 nuovi casi e un decesso

Si registrano 31 nuovi decessi: 1 in provincia di Piacenza; 1 in provincia di Parma; 1 a Reggio Emilia; 4 in provincia Modena; 5 in provincia di Bologna; 9 nel ferrarese; 6 nel ravennate; 1 in provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 81 anni), 3 nel riminese.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 332 (+2 rispetto a ieri), così distribuiti: 10 a Piacenza, 30 a Parma, 34 a Reggio Emilia, 64 a Modena, 86 a Bologna, 15 a Imola, 39 a Ferrara, 15 a Ravenna (-2), 8 a Forlì (invariato), 4 a Cesena (invariato) e 27 a Rimini (+1).

Le persone complessivamente guarite salgono a 273.287 (1.306 in calo rispetto a ieri).

Il dettaglio dei dati a questo link.