Il Governo ci ripensa: bar e ristoranti aperti già ad aprile?

Dopo aver valutato con attenzione la situazione epidemiologica, il governo potrebbe decidere questa settimana di anticipare alcune riaperture prima della fine di aprile. Secondo diverse fonti di governo, non è ancora stata fissata una data ma è probabile che la cabina di regia politica possa tenersi a metà settimana.

Un cambio di marcia abbastanza prevedibile anche perché le pressioni sociali si fanno, giorno dopo giorno, sempre più forti ed i sondaggi indicano già una robusta perdita di consensi per questo governo che, pure era partito con una buona dote di fiducia. Draghi non è un politico e dunque non si curerà troppo dei sondaggi, ma chi lo circonda – si sa – è molto più sensibile ai “rumors” della piazza e dunque si è già mosso per invertire gradualmente la rotta.