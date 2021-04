Allestito il cantiere allo Skatepark: al via i lavori

È stato allestito il cantiere per i lavori che mirano a rendere ancora più bello e funzionale lo Skatepark di Cesenatico: i lavori hanno una durata prevista di tre settimane, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche, in questo momento non ottimali.

Il pacchetto di lavori era previsto già in fase di progettazione e ora è tutto pronto per completare la struttura e farla trovare tirata a lucido per i mesi estivi. Si tratti innanzitutto dell’installazione di cestini e panchine, della piantumazione del prato, della pavimentazione dell’anello perimetrale e della realizzazione di una fontana con acqua pubblica. Questi lavori, per un investimento di 40.000 euro, serviranno a completare lo Skatepark portando a compimento quest’opera ambiziosa che impreziosisce una zona del parco di Levante. Terminati questi lavori si procederà, in collaborazione con Citelum, a installare la pubblica illuminazione: 18.000 euro, ricavati da economie, che doneranno ulteriore vita al Park, allungando i tempi ed espandendo le possibilità di tutti gli utilizzatori. Questa necessità era emersa anche in sede di confronto in consiglio comunale ed è una miglioria necessaria per aumenterà la fruibilità dell’impianto.

La struttura rimarrà temporaneamente chiusa al pubblico, un breve periodo di pausa per rendere questo luogo ancora più funzionale e accogliente.