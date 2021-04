Dal governo l’ok alla nuova trivella al largo di Ravenna

Le nuove autorizzazioni vanno dal Veneto alla Sicilia, passando per Abruzzo ed Emilia-Romagna. Per quanto riguarda la nostra regione si è dato il via libera alla messa in produzione del giacimento chiamato “Teodorico”, al largo delle coste di Ravenna, Rovigo e Ferrara, chiesto dalla società Po Valley Operations Ltd. L’opera prevede l’installazione di una piattaforma, la realizzazione di due pozzi e la posa di due sealine che collegano la nuova piattaforma alla piattaforma esistente Naomi-Pandora: l’istanza risale al febbraio 2017 e il decreto al 29 marzo 2021.