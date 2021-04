Scuola, è subito emergenza: già 23 classi in quarantena

Come si temeva non sarà semplice terminare regolarmente questo anno scolastico. Le nuove norme – assai più stringenti rispetto al passato – impongono infatti la quarantena obbligatoria (14 giorni in dad) non appena in una classe si registra anche un solo caso di Covid-19. Un po’ in tutta la Romagna si registra – in diverse scuole – un immediato ritorno alla didattica a distanza.

Tra il territorio riminese, il cesenate e il forlivese sono già stati trovati alunni positivi al coronavirus in ben 23 classi tra nidi, materne, scuole elementari e medie. Un dato decisamente allarmante.