La spiaggia si prepara alla stagione estiva

“Siamo ancora in attesa di capire quando inizierà la stagione – spiega il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli – intanto è iniziata la preparazione della spiaggia in diversi punti dell’arenile, in collaborazione tra Comune, Regione Emilia Romagna e Cooperativa Stabilimenti Balneari e questo lavoro proseguirà per circa un mese. Cesenatico, ancora una volta, si farà trovare pronta per la sua estate. Protocolli certi, relax, divertimento e sicurezza, sono certo che le nostre imprese turistiche siano al lavoro per non lasciare nulla al caso e l’amministrazione comunale è al loro fianco”.