Lettera di 17 sindaci romagnoli a Bonaccini. Gozzoli non c’è

Una lettera indirizzata al Governatore Bonaccini per chiedere “maggior coinvolgimento” nei processi decisionali della Regione. I firmatari sono diciassette sindaci di tre province romagnole. C’è quello di Bellaria Igea Marina, Borghi, Brisighella, Casteldelci, Coriano, Dovadola, Gatteo, Novafeltria, Pennabilli, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, San Leo, Sarsina, Sogliano sul Rubicone, Talamello, Verghereto. Non c’è il primo cittadino di Cesenatico Matteo Gozzoli.

“In questa fase in cui tutto è ancora in definizione – scrivono i sindaci romagnoli – vorremmo avere con lei un’interlocuzione trasparente al fine di portare un contributo positivo al suo lavoro sui tavoli governativi: per questo ci mettiamo a disposizione e le chiediamo un incontro”.

Al centro della missiva il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza che, secondo i firmatari, rappresenta “l’opportunità più importante di rinascita e di progresso che la Nazione abbia mai potuto cogliere nella sua storia recente. Una quantità di risorse importantissima da 209 miliardi – in parte debito ed in parte a fondo perduto – che abbiamo il dovere di gestire in maniera appropriata ed efficiente. Un’occasione che, come sistema istituzionale, non possiamo fallire.”