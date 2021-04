Piano di contenimento del Gabbiano Reale: il sindaco scrive in Regione

Il piano del Comune di Cesenatico.

Il piano approvato in Giunta si divide in due sezioni. La prima è quella dei mezzi di contrasto passivi, da attuarsi tutto l’anno e senza soluzione di continuità. Si tratta di favorire l’applicazione di reti, cavi in tensione, punte o altri mezzi di dissuasione su gli edifici in cui ciò è tecnicamente possibile, al fine di impedire l’atterraggio dei gabbiani e la facile costruzione del nido; di vietare la fornitura volontaria di cibo ai gabbiani o altre specie animali (animali domestici) in luoghi che possono essere utilizzate dai gabbiani per alimentarsi; controllare sistematicamente la filiera di raccolta dei rifiuti urbani per assicurarsi che i gabbiani non possano alimentarsi nei cassonetti o in altri punti di raccolta o smistamento dei rifiuti; impedire l’accesso agli scarti del pescato nell’area portuale e al mercato ittico, anche attraverso il coinvolgimento diretto degli operatori del settore; stessa attenzione dovrà essere rivolta ai mercati alimentari all’aperto o altre manifestazioni con produzione di scarti alimentari;

La seconda sezione riguarda i mezzi di contrasto attivi. Si tratta di dissuasione dell’insediamento delle coppie riproduttive tramite disturbo diretto sui lastrici solari o altre coperture facilmente accessibili a piedi da operatori autorizzati o dai residenti stessi nel periodo dicembre – aprile; della rimozione dei nidi in fase di costruzione, con completo asporto del materiale riportato nel periodo marzo-luglio; della rimozione dei nidi già formati, asportazione delle uova da conferire in discarica in qualità di rifiuti speciali nel periodo marzo-luglio.

“Quello della convivenza con il Gabbiano Reale è una criticità che ci viene segnalata spesso da cittadini e turisti e come Comune di Cesenatico abbiamo fatto e stiamo facendo il possibile per arginare la situazione. Il piano che abbiamo approvato in Giunta è articolato e tiene conto delle criticità da affrontare, ci siamo rivolti alla Regione per capire quali sono le tempistiche di approvazione di queste misure e a che punto sono gli accordi ministeriali perché per poter cominciare a metterle in atto”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“È molto importante che la cittadinanza sia sensibilizzata a questa convivenza che so che in certi casi produce disagi e fastidio. È necessario sempre agire secondo le regole e rispettare le norme esistenti pensando al proprio benessere ma anche alla tutela della specie. Contiamo di ricevere presto una risposta dalla regione per poter iniziare a mettere in pratica il nostro piano”, conclude l’assessore Valentina Montalti.