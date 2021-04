Stop per altre 20 classi: in Romagna già 43 sezioni in quarantena

La criticità più grave sul piano dell’organizzazione logistica riguarda però il personale docente, anch’esso costretto ad una quarantena di 14 giorni in caso di alunno positivo in classe. E, poiché professori e maestri, come noto, seguono diverse classi, a rimetterci sono anche quelle sezioni che, pur non avendo avuto casi di positività, si ritrovano all’improvviso senza insegnanti.

I dirigenti scolastici hanno già scritto al provveditorato per far presente la difficoltà, ma con 6-7 settimane di scuola rimaste non è detto che si arrivi ad una soluzione.