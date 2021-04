Cesenatico aderisce alla campagna “Siamo nati per camminare”

Il Comune di Cesenatico, da sempre attento alla sostenibilità ambientale, aderisce alla campagna regionale “Siamo nati per camminare”, progetto rivolto ai bambini e ai genitori delle scuole primarie e secondarie di I grado per promuovere la mobilità pedonale e sostenibile, soprattutto nei percorsi casa-scuola. L’iniziativa ha lo scopo inoltre di fare informazioni sulla mobilità sostenibile, oltre a rappresentare un vero e proprio invito dal 19 al 31 aprile 2021. La finalità della campagna è quella di educare, attraverso il loro protagonismo, i bambini ad una nuova cultura della mobilità, che ribalti l’ordine nella priorità dell’utilizzo e nel valore dei mezzi di trasporto, partendo dalla mobilità pedonale per arrivare all’automobile solo come ultima opzione. I bambini delle sezioni che aderiranno saranno invitati ad andare a scuola con mezzi sostenibili, registrando giornalmente la modalità utilizzata tenendo un vero e proprio diario della sostenibilità.

L’amministrazione comunale produrrà materiale informativo da distribuire nelle scuole e in altri luoghi così come portando avanti un’azione comunicativa su social e canali istituzionali. L’obiettivo è quello di invitare alla partecipazione più alunni possibili. Inoltre, per avvicinare i ragazzi a questa preziosa iniziativa, il sindaco Matteo Gozzoli invierà una sua lettera aperta ai genitori per coinvolgerli e una speciale cartolina a tutti i bambini invitandoli a registrare su un lato la modalità con cui si recheranno a scuola da arricchire secondo la propria fantasia e a scrivere un messaggio al sindaco sulla mobilità sostenibile.

Un’iniziativa speciale.

Parallelamente l’Associazione “Quelli di Sala” sta organizzando una speciale giornata in spiaggia per gli alunni del 2° Circolo (Sala e Villamarina) che partecipano al Piedibus: chi avrà più presenze al classico “bus sostenibile” durante il periodo di Nati per Camminare, avrà come premio una speciale giornata al mare in collaborazione con la Cooperativa Stabilimenti Balneari. Gli alunni avranno a disposizione ombrelloni gratuiti, attività ludiche organizzate oltre a simulazioni di tecniche di salvataggio in mare e tecniche della Scuola Italiana Cani Salvataggio. La giornata verrà organizzati appena la situazione dell’emergenza sanitaria lo permetterà.