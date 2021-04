Sospensione didattica under 14 anni. Arriva il bonus per i genitori

a cura dello Studio Associato Faggiotto Samorè

Da qualche giorno è possibile inoltrare la domanda all’Inps per ottenere il bonus per l’acquisto dei servizi di baby sitting.

Si tratta del bonus previsto dal DL 30/2021 Art.2 C.6 DL 13/3/21 N. 30 destinato ai genitori che presumibilmente, in ragione della loro attività lavorativa, non possono accudire i figli in didattica a distanza (DAD) o in quarantena per motivi legati al Covid-19.

Sono i lavoratori autonomi, gli iscritti alla gestione separata Inps, gli operatori sanitari, i medici e gli appartenenti alle forze dell’ordine.