Buca sotto il Cavalcavia. “Armarsi di pazienza”

Quella rotonda di Viale Dante sotto al Cavalcavia è ormai un punto critico. Sia per il frequente passaggio di mezzi che scorre sopra sia per le fogne che scorrono sotto, in un terreno che, a quanto pare, è friabile. Da settimane c’è il cantiere aperto attorno alla rotonda e da giorni un semaforo che regola il passaggio visto che la rotonda è compromessa e per un tratto è necessario procedere contro mano.