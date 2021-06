Cesenatico, arrivano a fine giugno i monopattini

Entro la fine del mese di giugno arriveranno a Cesenatico i 150 monopattini elettrici e si attiverà il servizio di noleggio per l’estate.

Il servizio potrà contare sul sistema di sharing e free floating che partirà per questa stagione estiva: verranno distribuiti inizialmente circa 150 mezzi per poi aumentarne il numero e potranno essere presi a a pagamento, utilizzati a flusso libero e restituiti anche in punti diversi da quello del prelievo. Verrà fornita una comoda App da utilizzare per ogni operazione. Ad aggiudicarsi il bando per la gestione del servizio sul territorio è stata la “Bit Mobility” di Bussolengo (Verona) che si occupa anche del servizio sul territorio di Cervia. Sarà una grande opportunità per sperimentare una “continuità territoriale” turistica e sostenibile tra le due destinazioni con le Amministrazioni Comunali che hanno già cominciato un dialogo in questo senso.