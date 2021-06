In 5 mesi 74 multe per guida con cellulare

Attraverso il sistema Targa System sono state rilevate 10 infrazioni con anche 12 attività mirate e messe in campo con autocivetta. Sono stati 74 i verbali in riferimento all’articolo 173 2 e 3 bis quelli, per intenderci, redatti poiché il “Conducente durante la marcia faceva uso di apparecchio radiotelefonico che impediva il normale funzionamento delle mani”.

Nell’ambito dei controlli per il rispetto della norme anti Covid sono state 48 le persone controllate con 7 sanzioni, mentre arriva a 4514 il totale dei controlli sulle attività con 5 sanzioni.

“Sta arrivando l’estate e ci stiamo preparando a vivere il periodo più intenso per Cesenatico, in cui i nostri agenti della Polizia Locale sono chiamati a carichi di lavoro importanti che si vanno ad aggiungere al controllo capillare e puntuale che effettuano tutto l’anno sul territorio. Questo report relativo ai primi cinque mesi dell’anno lo dimostra e voglio ringraziarli per l’impegno e la professionalità”, le parole del Sindaco Matteo Gozzoli.

“La Polizia Locale sta andando avanti nel suo lavoro con l’impegno anche a far rispettare le norme anti covid sul territorio e dopo aver gestito in maniera professionale ed esperta la viabilità legata al Giro d’Italia Under 23, si appresta ad affrontare l’estate. I nostri agenti rappresentano sempre una certezza su cui il territorio può contare”, il commento del Vicesindaco Mauro Gasperini.