Romagna Capitale illumina la prima notte bianca VIDEO

Inaugurata l’insegna luminosa di Romagna Capitale in viale delle Nazioni. Una serata speciale in quanto è la prima sera in zona bianca. Un omaggio a Raoul Casadei che proprio in quella via ha costruito il suo recinto. Un simbolo di unione vist che proprio quel tratto unisce i due comuni; guardando il mare a sinistra è Cesenatico a destra Gatteo. Oggi l’inno della Romagna capeggia sui passanti illuminando la notte romagnola.